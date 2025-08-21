Vuelos Esquel-Córdoba para Octubre

Florencia Andolfatti, subsecretaria de Turismo de Esquel, expresó su entusiasmo por la iniciativa, destacando la importancia de la conexión para Esquel y toda la comarca. "Estamos felices con esta continuidad, es importante que en octubre todavía haya disponibilidad", señaló Andolfatti.



Se informó que los pasajes ya están a la venta con tarifas muy competitivas, que no superan los 50.000 pesos por tramo durante las próximas dos semanas, a partir del jueves 16 de este mes. Andolfatti resaltó la importancia de contar con el apoyo del sector para poder sostener esta gestión y mantener el vuelo activo.

Desde el ente de turismo, las cámaras locales y otros organismos, se ha manifestado el deseo de sostener esta propuesta para diciembre y la temporada de verano, beneficiando también a los estudiantes que regresan a Esquel durante las vacaciones.



En cuanto a la promoción turística, se están implementando varias acciones en Córdoba. La subsecretaria mencionó que están saliendo permanentemente en radios y que se cambiará el ploteo de un sector del aeropuerto de Córdoba. La nueva imagen, colocar imágenes de la de tulipanes y peonías, mostrará una vista del Parque Nacional Los Alerces en verano. Este espacio en el área de arribos nacionales es gratuito hasta el 30 de septiembre, una gestión conseguida por el intendente Taccetta.

E.B.W.