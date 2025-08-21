Comarca Andina, Argentina
21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Obra de alcantarillado para El Manso: "Era un reclamo eterno"

Anunciaron obras para El Manso. Una de ellas es el alcantarillado sobre el Arroyo Seco y la otra tiene que ver con la culminación del Predio Ferial.
El Comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansa, se refirió a la concreción de una obra importante para la localidad: la ejecución de una alcantarilla sobre el Arroyo Seco, en la Ruta Provincial 83. Este proyecto busca mitigar los efectos perjudiciales de los escurrimientos de agua sobre la calzada y garantizar el paso seguro durante crecidas y desbordes del río Manso. El presupuesto oficial de la obra asciende a $238.487.573.

 

“Hace dos meses se concretó la obra cuando dieron el visto bueno, hace un mes se hizo la licitación y ya tiene que empezar a construirse. Toda la población de El Manso está enormemente agradecida con el Gobierno de la provincia. Esto demuestra el federalismo”, afirmó Almansa durante el acto de firma del contrato.

 

 

El comisionado resaltó la importancia de la obra para la seguridad vial, y también para el desarrollo turístico: “La zona siempre estuvo aislada por las inundaciones. Ahora podremos planificar El Manso como un lugar de importancia turística, y esto es fundamental para impulsar un proyecto de turismo sustentable”.

 

Predio Ferial y “Punto Ferias Río Villegas”

 

Paralelamente, se avanza con la culminación del Predio Ferial, que jerarquizará el acceso al corredor turístico Río Manso, ofreciendo nuevos y mejorados espacios para los feriantes. El proyecto “Punto Ferias Río Villegas”, con un presupuesto oficial superior a $396 millones, busca consolidar a El Manso como un destino turístico de referencia en la zona.

 

 

 

O.P

 

