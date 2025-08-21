Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
RED43 sociedad
21 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Lagunita Salada avanza en la urbanización y en la generación de empleo local

El convenio firmado con Vialidad Provincial prevé la colocación de adoquines en calles estratégicas con mano de obra local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres continúa facilitando insumos para la urbanización de las comunas rurales en el interior provincial.

 

En el marco de este trabajo y a partir de la rúbrica de un convenio entre la Administración de Vialidad Provincial (AVP) y el jefe comunal de Lagunita Salada, Pedro Goyeneche, se distribuirán 5.600 adoquines para pavimentar calles estratégicas de la localidad.

 

Como habitualmente ocurre con este tipo de convenios, el organismo vial financiará además del movimiento de suelo necesario para preparar el terreno, además de la mano de obra para la colocación de los adoquines.

 

Empleo local 

 

Esta propuesta del Gobierno incluye la generación de empleo local, es por eso que la comuna será la responsable de la ejecución y deberá aportar los trabajadores que ejecutarán las tareas.

 

Bajo estas pautas, se inició este martes, con la supervisión la Administración de Vialidad Provincial, la colocación del pavimento intertrabado.

T.B

 

