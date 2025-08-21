Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
21 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Plan Invernal 2025: ¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Las principales vías de comunicación de la provincia están transitables, sin embargo, se solicita transitar con precaución. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Chubut presenta en esta jornada del jueves 21 de agosto de 2025 un estado general de rutas habilitadas y transitables, aunque con advertencias puntuales que requieren conducción responsable y atenta. Las condiciones meteorológicas, junto con la presencia de animales sueltos y tareas de mantenimiento vial, hacen que sea necesario extremar precauciones, especialmente en zonas de cordillera y cercanías de Esquel.

 

Las rutas nacionales y provinciales permanecen abiertas, sin interrupciones totales ni cortes, pero los equipos de Vialidad Nacional trabajan en distintos tramos para garantizar la seguridad y el buen estado de las calzadas.

 

En el caso específico de Esquel y sus alrededores, las dos vías principales que la conectan con el resto de la región están habilitadas y en condiciones de tránsito, aunque con advertencias importantes para los conductores ya que se reporta presencia de animales sueltos y viento. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -