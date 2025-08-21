Plan Invernal 2025: ¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Chubut presenta en esta jornada del jueves 21 de agosto de 2025 un estado general de rutas habilitadas y transitables, aunque con advertencias puntuales que requieren conducción responsable y atenta. Las condiciones meteorológicas, junto con la presencia de animales sueltos y tareas de mantenimiento vial, hacen que sea necesario extremar precauciones, especialmente en zonas de cordillera y cercanías de Esquel.

Las rutas nacionales y provinciales permanecen abiertas, sin interrupciones totales ni cortes, pero los equipos de Vialidad Nacional trabajan en distintos tramos para garantizar la seguridad y el buen estado de las calzadas.

En el caso específico de Esquel y sus alrededores, las dos vías principales que la conectan con el resto de la región están habilitadas y en condiciones de tránsito, aunque con advertencias importantes para los conductores ya que se reporta presencia de animales sueltos y viento.

R.G.