Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNinviernoEpuyenEl BolsónLago PueloEl Hoyo
21 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Nevadas en alta montaña y lluvias: Así estará el clima este jueves 21 de agosto

Con una probabilidad de precipitación del 70%, el día promete frío, viento y un paisaje completamente invernal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comarca Andina comienza un jueves que estará marcado por nevadas en la zona cordillerana y posibles lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa una jornada fría, con temperaturas que oscilarán entre los 0 y 3 grados, y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

 

Pronóstico para este jueves 21 de agosto

 

  • Mañana: nevadas en alta montaña, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Temperatura mínima de 2°C.

     

  • Tarde: combinación de lluvias y nevadas, con similares condiciones de viento. La temperatura rondará los 3°C.

     

  • Noche: regresan las nevadas en la cordillera, con descenso de la temperatura a 0°C y viento del sudoeste.

     

 

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 40-70% durante toda la joranda.

 

Efemérides del 21 de agosto

 

Además del pronóstico, esta fecha tiene un valor especial en el calendario:

 

  • Se conmemora el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, instituido por la ONU en 2017.

     

  • En Argentina, cada 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista, en recuerdo de la histórica goleada de la selección femenina frente a Inglaterra en el Mundial de México de 1971.

     

  • Para la Iglesia Católica, es el Día del Catequista, en conmemoración del papa Pío X.

     

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -