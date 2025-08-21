Nevadas en alta montaña y lluvias: Así estará el clima este jueves 21 de agosto

La Comarca Andina comienza un jueves que estará marcado por nevadas en la zona cordillerana y posibles lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico anticipa una jornada fría, con temperaturas que oscilarán entre los 0 y 3 grados, y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Pronóstico para este jueves 21 de agosto

Mañana: nevadas en alta montaña, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Temperatura mínima de 2°C .

Tarde: combinación de lluvias y nevadas, con similares condiciones de viento. La temperatura rondará los 3°C .

Noche: regresan las nevadas en la cordillera, con descenso de la temperatura a 0°C y viento del sudoeste.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 40-70% durante toda la joranda.

Efemérides del 21 de agosto

Además del pronóstico, esta fecha tiene un valor especial en el calendario:

Se conmemora el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo , instituido por la ONU en 2017.

En Argentina, cada 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista , en recuerdo de la histórica goleada de la selección femenina frente a Inglaterra en el Mundial de México de 1971.

Para la Iglesia Católica, es el Día del Catequista, en conmemoración del papa Pío X.

