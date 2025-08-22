°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Invitan a Talleres de Huerta para preparar la siembra de primavera-verano

Se trata de talleres para preparar la siembra de primavera-verano, con entrega de kits de semillas y calendario de siembra.
La Secretaría de Producción y Empleo de El Bolsón, en conjunto con el INTA, organiza talleres de huerta destinados a preparar la siembra hortícola de la temporada primavera-verano.

 

Capacitación práctica y materiales incluidos

 

Las jornadas estarán a cargo de la técnica Paz Passone, quien brindará orientación práctica y entregará kits de semillas junto con un calendario de siembra.

 

 

Fechas y sedes

 

Los talleres se llevarán a cabo en distintos días y lugares:

 

  • Miércoles 27 de agosto: SUM del Barrio Irigoyen, CIC del Barrio Primavera y Centro Comunitario del Barrio Obrero.

     

  • Jueves 28 de agosto: Predio de la Feria Franca.

     

 

O.P

 

