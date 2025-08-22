Invitan a Talleres de Huerta para preparar la siembra de primavera-verano

22 de Agosto de 2025
La Secretaría de Producción y Empleo de El Bolsón, en conjunto con el INTA, organiza talleres de huerta destinados a preparar la siembra hortícola de la temporada primavera-verano.
Capacitación práctica y materiales incluidos
Las jornadas estarán a cargo de la técnica Paz Passone, quien brindará orientación práctica y entregará kits de semillas junto con un calendario de siembra.
Fechas y sedes
Los talleres se llevarán a cabo en distintos días y lugares:
-
Miércoles 27 de agosto: SUM del Barrio Irigoyen, CIC del Barrio Primavera y Centro Comunitario del Barrio Obrero.
-
Jueves 28 de agosto: Predio de la Feria Franca.
O.P
