Martes 26 de Agosto de 2025
26 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Invitan a un encuentro para disfrutar y aprender sobre alimentos locales

“Cocinando con Sentidos Agroecológicos” es un encuentro gratuito que invita a vecinos y vecinas a conocer productores locales, participar de charlas sobre alimentación consciente y degustar recetas elaboradas con productos de estación.
El próximo sábado 30 de agosto, vecinos y vecinas de la Comarca Andina podrán participar de “Cocinando con Sentidos Agroecológicos”, un evento gratuito que combina presentación de productores locales, charlas y degustación de recetas elaboradas con productos de estación.

 

La actividad se desarrollará de 10 a 14 horas en el SUM del Barrio Irigoyen, ubicado en Cacique Linares 1054, y busca fomentar la soberanía alimentaria y el consumo responsable de alimentos locales.

 

 

Durante la jornada habrá:

 

  • Presentación de productores locales, quienes compartirán su experiencia en producciones agroecológicas.

     

  • Charla “La comida como protagonista de diálogos alimentarios”, orientada a reflexionar sobre la alimentación y el consumo consciente.

     

  • Degustación de recetas elaboradas con productos locales y de estación.

     

  • Almuerzo a la canasta para compartir.

     

  • Espacio para niñeces y música en vivo con Desmadre Folclore

     

Participación y contacto

 

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad. Las personas interesadas pueden obtener más información en:

 

 

O.P

 

