Invitan a un encuentro para disfrutar y aprender sobre alimentos locales

El próximo sábado 30 de agosto, vecinos y vecinas de la Comarca Andina podrán participar de “Cocinando con Sentidos Agroecológicos”, un evento gratuito que combina presentación de productores locales, charlas y degustación de recetas elaboradas con productos de estación.
La actividad se desarrollará de 10 a 14 horas en el SUM del Barrio Irigoyen, ubicado en Cacique Linares 1054, y busca fomentar la soberanía alimentaria y el consumo responsable de alimentos locales.
Durante la jornada habrá:
-
Presentación de productores locales, quienes compartirán su experiencia en producciones agroecológicas.
-
Charla “La comida como protagonista de diálogos alimentarios”, orientada a reflexionar sobre la alimentación y el consumo consciente.
-
Degustación de recetas elaboradas con productos locales y de estación.
-
Almuerzo a la canasta para compartir.
-
Espacio para niñeces y música en vivo con Desmadre Folclore
Participación y contacto
El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad. Las personas interesadas pueden obtener más información en:
-
Instagram: @ecomarcal_spg
-
Teléfono: 2944 - 636317
O.P