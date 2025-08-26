Invitan a un encuentro para disfrutar y aprender sobre alimentos locales

El próximo sábado 30 de agosto, vecinos y vecinas de la Comarca Andina podrán participar de “Cocinando con Sentidos Agroecológicos”, un evento gratuito que combina presentación de productores locales, charlas y degustación de recetas elaboradas con productos de estación.

La actividad se desarrollará de 10 a 14 horas en el SUM del Barrio Irigoyen, ubicado en Cacique Linares 1054, y busca fomentar la soberanía alimentaria y el consumo responsable de alimentos locales.

Durante la jornada habrá:

Presentación de productores locales , quienes compartirán su experiencia en producciones agroecológicas.

Charla “La comida como protagonista de diálogos alimentarios” , orientada a reflexionar sobre la alimentación y el consumo consciente.

Degustación de recetas elaboradas con productos locales y de estación.

Almuerzo a la canasta para compartir.

Espacio para niñeces y música en vivo con Desmadre Folclore

Participación y contacto

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad. Las personas interesadas pueden obtener más información en:

Instagram: @ecomarcal_spg

Teléfono: 2944 - 636317

