Horror en la playa: asesinó a tres mujeres a puñaladas para robarles seis dólares

lhéus, una playa del estado de Bahía, Brasil, se convirtió en escenario de un horror indescriptible. La comunidad local y toda la región están sumidas en el estupor tras descubrirse uno de los crímenes más atroces en la historia reciente de la zona. El 15 de agosto, Alexandra Suzart de 45 años, Maria Helena Bastos de 41 y su hija, Mariana Bastos, de solo 20 años, decidieron disfrutar de una tarde al aire libre, paseando a su perro por la renombrada playa. Sin embargo, la tranquilidad de su paseo se truncó abruptamente cuando no regresaron a sus hogares.

La desesperación de familiares y amigos se transformó rápidamente en una búsqueda exhaustiva a lo largo y ancho de la región. Fue al día siguiente que la macabra verdad salió a la luz: los cuerpos de las tres mujeres fueron encontrados sin vida en una zona de espesa vegetación frente al mar, lo que dejó al pueblo entero en shock. Como única pista inicial, el perro, un integrante más de la familia, estaba atado a un árbol cercano, incapaz de seguir a sus dueñas en su infortunado destino.

La investigación policial pronto centró sus sospechas en Thierry Lima da Silva, un hombre que vivía en situación de calle con un historial de problemas con la ley. Durante una audiencia realizada este lunes, Thierry confesó el salvaje crimen, afirmando que su acto asesino había sido motivado por la influencia de sustancias ilícitas y el robo desafortunado de apenas 30 reales, aproximadamente unos 6 dólares. Según su declaración, utilizando un cuchillo amenazó inicialmente a una de las mujeres con el fin de robarle. Las otras dos mujeres intervinieron con valentía, lo que desencadenó el letal frenesí de agresión que resultó en la tragedia. Las tres murieron de varias puñaladas.

Posteriormente al crimen, Thierry huyó hacia la zona de Pontal, donde se refugió en una plaza para pasar la noche. En un intento de borrar las pruebas de su atroz acción, quemó su bermuda ensangrentada, antes de dejar al perro amarrado, pues "carecía de interés en llevárselo". A pesar de su confesión detallada, específicamente a las circunstancias sonoras que rodearon el crimen -los ruidos de una fiesta y un partido de fútbol que sofocaron los pedidos de auxilio de las víctimas-, la policía mantiene abiertas múltiples líneas de investigación.

El comisario Jorge Figueiredo expresó que, aunque la teoría más fuerte gira en torno a un latrocinio, un robo que terminó en asesinato, continúa la búsqueda de claridad sobre las motivaciones exactas del homicidio y la posible participación de terceros.