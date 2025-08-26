Impulso a la lectura: Chubut distribuye nuevos libros a las Bibliotecas Populares

La semana pasada, la Subsecretaría de Cultura de Chubut comenzó la entrega de nuevo material bibliográfico a las Bibliotecas Populares de la provincia. La distribución, que arrancó en Rawson, Trelew y Gaiman, tiene como objetivo enriquecer las colecciones de estas instituciones, las cuales juegan un papel fundamental en la vida cultural y educativa de las comunidades.

Las bibliotecas populares son verdaderos centros de encuentro, espacios donde se fomenta el conocimiento, la imaginación y el acceso igualitario a la información para personas de todas las edades.

Entre los ejemplares distribuidos se encuentran libros de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), obras del Fondo Editorial Provincial, trabajos de la escritora Julia Chaktoura y otras donaciones recibidas por la cartera cultural.



Durante la primera fase de la entrega, recibieron material las Bibliotecas Populares “Benedicto Terrone”, “José Hernández” y “Kim Hue” de Trelew; la “Ricardo Jones Berwyn” de Gaiman, y la “Soldado Caído Simón Antieco” del Centro de Veteranos de Malvinas de Rawson.



El cronograma de entregas continuará en Puerto Madryn y se extenderá a la Meseta y la Comarca Andina en las próximas semanas. Además, se incluirá a instituciones educativas como el Instituto N° 818 de Esquel y el N° 805 de Trelew, que recibirán material donado por el Instituto Nacional del Teatro (INT).

E.B.W.