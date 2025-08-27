El municipio realiza tareas de repaso de calles en los barrios Luque y Villa Hípica

La Municipalidad de Esquel informa que durante la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto, se están realizando trabajos de repaso y mantenimiento de calles en los barrios Luque y Villa Hípica.

Estas tareas forman parte del plan de mejoras viales impulsado por el municipio con el objetivo de optimizar la circulación y la calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad.

Desde el área correspondiente se solicita a los vecinos tener precaución al transitar por la zona y agradecen la paciencia y colaboración de la comunidad.

"Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor", expresaron desde el municipio.

R.G.