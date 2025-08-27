El municipio realiza tareas de repaso de calles en los barrios Luque y Villa Hípica

27 de Agosto de 2025
sociedad |
La Municipalidad de Esquel informa que durante la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto, se están realizando trabajos de repaso y mantenimiento de calles en los barrios Luque y Villa Hípica.
Estas tareas forman parte del plan de mejoras viales impulsado por el municipio con el objetivo de optimizar la circulación y la calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad.
Desde el área correspondiente se solicita a los vecinos tener precaución al transitar por la zona y agradecen la paciencia y colaboración de la comunidad.
"Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor", expresaron desde el municipio.
R.G.
