Esquel, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
27 de Agosto de 2025
El municipio realiza tareas de repaso de calles en los barrios Luque y Villa Hípica

Este miércoles 27 de agosto se llevan a cabo trabajos de mantenimiento para mejorar la transitabilidad en la zona. Se solicita a los vecinos circular con precaución.
La Municipalidad de Esquel informa que durante la jornada de hoy, miércoles 27 de agosto, se están realizando trabajos de repaso y mantenimiento de calles en los barrios Luque y Villa Hípica.

 

Estas tareas forman parte del plan de mejoras viales impulsado por el municipio con el objetivo de optimizar la circulación y la calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad.

 

Desde el área correspondiente se solicita a los vecinos tener precaución al transitar por la zona y agradecen la paciencia y colaboración de la comunidad.

 

"Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor", expresaron desde el municipio.

 

 

