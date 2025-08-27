10°
Miércoles 27 de Agosto de 2025
27 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Noche de música y emociones: recital de cámara y Bel Canto en Esquel

El tenor Sergio Vittadini y el pianista Ramiro Luengo ofrecerán un recorrido por obras de Schubert, Schumann, Fauré, Rachmaninov, Bellini y Donizetti. Una velada íntima para los amantes del repertorio clásico.
Por Redacción Red43

Este sábado 30 de agosto a las 21 horas, La Casa del Piano (Conesa 1075, Esquel) será escenario de un concierto excepcional que invita a sumergirse en la belleza y profundidad de la música de cámara y el Bel Canto.

 

El tenor Sergio Vittadini, acompañado por el pianista Ramiro Luengo, interpretará un repertorio cuidadosamente seleccionado con obras de grandes compositores como Franz Schubert, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Sergei Rachmaninov, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti.

 

La propuesta promete una experiencia musical íntima y conmovedora, en un espacio especialmente elegido para disfrutar.

 

Las entradas tienen un valor de $12.000 y pueden reservarse comunicándose al (280) 4400772 o a través de Instagram en @lacasadelpianoesquel.

 

Una cita imperdible para quienes buscan una noche distinta, llena de sensibilidad, arte y excelencia interpretativa.

 

 

R.G.

 

