Esquel, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
27 de Agosto de 2025
Controladores aéreos posponen paro tras ser convocados por el Gobierno

El gremio ATEPSA suspendió la medida de fuerza prevista para el jueves 27 de agosto luego de ser citado a una audiencia con la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, las protestas podrían retomarse en septiembre. 
Los controladores aéreos decidieron aplazar el paro nacional que tenían programado para este jueves 27 de agosto, luego de que el Gobierno los convocara a una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo prevista para el miércoles. Así lo confirmó la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el sindicato que agrupa a estos trabajadores.

 

Sin embargo, las medidas del sábado 30 de agosto se mantienen vigentes y podrían extenderse durante septiembre si no se alcanza una solución concreta.

 

Desde ATEPSA destacaron el alto acatamiento a las medidas realizadas en las jornadas anteriores, que abarcaron 54 aeropuertos a nivel nacional y contaron con un fuerte respaldo por parte del personal de navegación aérea. En este punto, el gremio considera que el éxito de las protestas fue determinante para lograr la convocatoria a una instancia formal de negociación. 

 

 

R.G.

 

