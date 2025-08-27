Guillermo Francos expondrá un informe sobre la gestión del Gobierno ante Diputados

En un contexto de confrontación del Ejecutivo al Congreso de la Nación, atravesado por los avances de la oposición en investigaciones judiciales (coimas ANDIS, fentanilo y $LIBRA) y proyectos que Casa Rosada promete vetar, Guillermo Francos volverá a dar su informe de gestión en Diputados, a donde responderá 1.337 preguntas ya realizadas, más las que formulen los legisladores en el mismo recinto.

El pasado 29 de abril, el jefe de Gabinete acudió a la Cámara baja, en donde dio explicaciones sobre otro escándalo que impacta en el gobierno: la estafa $LIBRA. Su última presentación parlamentaria fue en el Senado de la Nación el pasado 26 de junio, cuando se levantó de la sesión -sin responder las preguntas de la oposición- porque una legisladora peronista le dijo "mentiroso".

La presentación del jefe de Gabinete representa la respuesta del Ejecutivo ante los faltazos de esta semana del ministro de Salud, Mario Lugones, y el nuevo interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches. Durante el ciclo legislativo del 2024 y 2025, Lugones faltó a todas sus convocatorias, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; y el director de Vialidad Nacional, Jorge Campoy.



Informe de gestión de Guillermo Francos

La Jefatura de Gabinete recibió un total de 2.957 consultas por escrito que, luego de un proceso de análisis y unificación, quedaron consolidadas en 1.337 preguntas realizadas por 101 diputados.

Con 787 preguntas enviadas, Unión por la Patria fue el bloque que más consultas realizó al jefe de Gabinete, seguido por los legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes remitieron 95 preguntas. A los representantes de ambas fuerzas políticas los siguieron los diputados de Democracia para Siempre, con 88 consultas, y Encuentro Federal, con 82. Los diputados que más preguntas remitieron fueron Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43).

Respecto a las áreas temáticas de cada pregunta, las consultas fueron enviadas a los ministerios correspondientes, que elaboraron las respuestas. La lista de demandas la encabeza la cartera de Economía con 477 consultas, seguida por el Ministerio de Capital Humano (177) y la Jefatura de Gabinete de Ministros (149). Completan la lista el área de Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia de la Nación (49) Relaciones Exteriores (39), Desregulación (35), Banco Central de la República Argentina (30) y la Procuración del Tesoro (9).

