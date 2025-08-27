15°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 27 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina Alerta SanitariaDon Alfredo
27 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Alerta sanitaria en Chubut: Productos de la marca Don Alfredo dados de baja

El Departamento Provincial de Bromatología de Chubut alertó sobre la comercialización de varios productos de la marca Don Alfredo que fueron dados de baja en los registros de Río Negro. Recomiendan evitar su consumo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Departamento Provincial de Bromatología de Chubut emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización de varios productos de la marca Don Alfredo, los cuales se encuentran dados de baja en los registros de la Provincia de Río Negro.

 

Según el comunicado oficial, los productos afectados incluyen:

 

  • Berenjenas en escabeche (RNE 16002135, RNPA 16004105)

     

  • Ajíes trozados en vinagre (RNE 16000151, RNPA 16005748)

     

  • Cebollitas en vinagre (RNE 16000151, RNPA 16004106)

     

  • Pepinos en vinagre (RNE 16002135, RNPA 5792)

     

  • Mix europeo (RNE 16002135, RNPA 16008606)

     

 

Todos los productos provienen del establecimiento Don Alfredo, ubicado en Av. Sarmiento 199, Luis Beltrán.

 

Medidas recomendadas

 

El Departamento de Bromatología advirtió que estos productos no cumplen con las regulaciones sanitarias, por lo que su consumo podría ser perjudicial para la salud. Por tal motivo, se solicita a las autoridades que, en caso de detectar la comercialización de estos productos, se proceda a la intervención y decomiso inmediato.

 

 

O.P

 

