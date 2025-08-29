10°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Newcom: Deporte, diversión y actividad para adultos mayores

Marcela Hess, entrenadora y docente de Newcom, invita a sumarse a esta actividad adaptada del voley, ideal para mayores de 40 años.
La localidad de El Hoyo ofrece la posibilidad de aprender y practicar Newcom, un deporte pensado especialmente para adultos mayores. La actividad está a cargo de Marcela Hess, entrenadora y docente, y los entrenamientos se desarrollan en el S.U.M. de la Escuela N° 734 los lunes y miércoles de 9 a 10:30, viernes de 16 a 18 y sábados de 9 a 11 horas.

 

Adaptación del vóley para mayores

 

El Newcom es una disciplina deportiva derivada del vóley, pero adaptada para que la pelota se lance y se atrape sin que toque el suelo, con hasta tres pases por equipo. Esta modalidad permite que personas mayores disfruten del deporte sin el alto impacto físico de otras actividades, promoviendo la actividad física, la coordinación y la interacción social.

 

 

Competencias y encuentros recreativos

 

Los equipos de la Escuela Municipal de El Hoyo participan tanto en la Liga Cordillerana de Newcom como en los Juegos Chubutenses, y también realizan encuentros recreativos en distintas localidades de la Comarca.

 

Newcom está pensado para quienes tengan más de 40 años, con categorías +40, +50, +60 y +68 en adelante. Las inscripciones permanecen abiertas y las personas interesadas pueden sumarse a los entrenamientos.

 

 

 

O.P

 

