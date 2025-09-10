11°
Juana Vega y Enzo Battro se consagraron campeones provinciales de tenis de mesa y clasificaron a los Evita

Los torneos se disputaron en Epuyén con la participación de casi 40 jóvenes de distintos puntos de Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una jornada vibrante desarrollada este martes en el gimnasio municipal de Epuyén, quedaron definidos los representantes chubutenses que viajarán a Mar del Plata para competir en los Juegos Nacionales Evita 2025. El certamen contó con la organización de Chubut Deportes y el acompañamiento del municipio local.

 

Cerca de 40 jugadores participaron de los encuentros que coronaron a los nuevos campeones provinciales. En el cuadro femenino, la gran figura fue Juana Vega, que se quedó con el título por tercera vez consecutiva al imponerse en la final a su hermana Sofía Vega en un duelo atrapante que terminó 11-4, 11-9 y 11-9. El podio se completó con Erica Linares, de Fofo Cahuel, tras vencer a la joven promesa Luciana Gómez, de Facundo.

 

En la rama masculina, el trelewense Enzo Battro se alzó con el campeonato al superar en la definición a Santino Barroso, de Puerto Madryn. El tercer puesto fue para Franco Gallego (Puerto Madryn), que derrotó a Bastian Schnering, de Gobernador Costa.

 

Con estos resultados, los tres primeros de cada categoría aseguraron su lugar en la final nacional que se disputará del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata, donde se esperan más de 8.000 jóvenes deportistas de todo el país.

 

La entrega de premios estuvo encabezada por el intendente de Epuyén, José Contreras, el director de Deportes, Nahuel Amhed, y el gerente de Chubut Deportes, Lucas De Godos, quienes felicitaron a los clasificados por su desempeño.

 

 

R.G.

 

