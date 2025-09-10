14°
10 de Septiembre de 2025
Lago Puelo celebrará el Día del Estudiante: Conocé las propuestas

La Municipalidad de Lago Puelo organiza una jornada especial por el Día del Estudiante, con actividades artísticas, deportivas y culturales para que celebren adolescentes y jóvenes.
La Municipalidad de Lago Puelo invita a adolescentes y jóvenes de la localidad a celebrar el Día del Estudiante el próximo sábado 20 de septiembre, desde las 17 hs en la Plaza Central, con una jornada de actividades artísticas, deportivas y culturales pensadas especialmente para que la juventud sea protagonista.

 

Tarde para compartir

 

El evento incluirá una variada agenda de propuestas abiertas y gratuitas. La apertura será con las escuelas de baile de Lago Puelo. También habrá micrófono abierto y presentaciones de talentos, intervenciones artísticas colectivas, como un mural móvil y la pintada del skate park, competencia de postas, actividades y desafíos en el skate park, feria de emprendedores adolescentes, bingo, sorteos, premios, y stands informativos con propuestas y recursos para jóvenes.

 

 

Convocatoria abierta a talentos, artistas y emprendedores

 

La Municipalidad convoca a quienes quieran participar con presentaciones artísticas, mostrar su talento o sumarse a la feria con sus emprendimientos. Para inscribirse, pueden completar el formulario en línea.

 

También pueden comunicarse al 2944 380831 o escribir a culturalagopuelo2024@gmail.com.

 

 

 

O.P

 

