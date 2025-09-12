Chubut abre la temporada de pingüinos en Punta Tombo

Diego Lapenna, Ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut, se refirió al lanzamiento de la temporada de pingüinos en Punta Tombo.

"Realmente mucha convocatoria, muy contentos. Otra nueva temporada con muchísimos arreglos, con mucho trabajo realizado desde el momento en que cerró la temporada del año pasado y hasta hoy, tanto del ENTRETUR como del Ministerio de Turismo, de todos los que intervienen acá", sostuvo.

El ministro remarcó el número de obras que se vienen desarrollando para potenciar este y todos los atractivos turísticos de la provincia: "Tenemos 17 áreas protegidas en toda la provincia y las extensiones que tenemos en kilómetros son realmente muchísimas. Así como trabajamos en conjunto con Trelew, hacemos lo propio con Puerto Madryn, tanto con Punta Loma como con Península". En este sentido, sostuvo: "No hay manera de pensar de que esto funcione como hoy está funcionando, si no se piensa en trabajar articuladamente con estas co-administraciones que estamos llevando a cabo".

Respecto al balance, aseguró que, al igual que en el resto del país, se está atravesando por una crisis económica, pero: "Lo que tiene el turismo es que se recupera muy rápidamente y todos aquellos que se dedican a esto tienen una pasión y un temple, no se dan por vencidos".

Y concluyó: "Las crisis y los problemas económicos siempre van a estar. Vivimos en un lugar de mucha naturaleza, siempre hay circunstancias que pueden ponerte una temporada complicada: no tuvimos nieve y siempre se buscan alternativas".

R.G.