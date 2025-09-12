15°
Comarca Andina, Argentina
Bomberos Voluntarios de Lago Puelo
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo celebran 41 años de servicio: ¡Gracias!

Con más de cuatro décadas de entrega ininterrumpida, los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo celebran su 41° aniversario reafirmando su compromiso con la comunidad. Invitan a un acto en su cuartel este sábado 13 de septiembre.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo conmemora 41 años de entrega, solidaridad y vocación de servicio. Desde aquel 1984 en que se encendió por primera vez la llama del compromiso en la institución, cada paso fue dado con el objetivo de proteger y cuidar a la comunidad.

 

En estas más de cuatro décadas, enfrentaron incendios, emergencias climáticas, rescates y situaciones extremas, con entrega, profesionalismo y humanidad.

 

 

Acto oficial por el 41° aniversario

 

La comunidad está invitada a participar del acto conmemorativo que se realizará el próximo sábado 13 de septiembre, a las 10:30 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

 

 

 

 

