Bomberos Voluntarios de Lago Puelo celebran 41 años de servicio: ¡Gracias!

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo conmemora 41 años de entrega, solidaridad y vocación de servicio. Desde aquel 1984 en que se encendió por primera vez la llama del compromiso en la institución, cada paso fue dado con el objetivo de proteger y cuidar a la comunidad.

En estas más de cuatro décadas, enfrentaron incendios, emergencias climáticas, rescates y situaciones extremas, con entrega, profesionalismo y humanidad.

Acto oficial por el 41° aniversario

La comunidad está invitada a participar del acto conmemorativo que se realizará el próximo sábado 13 de septiembre, a las 10:30 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

