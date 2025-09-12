¿Asoma la primavera? Anuncian hasta 19°C y cielo nublado para este viernes

Este viernes 12 de septiembre trae temperaturas inusualmente altas para esta época del año en la Comarca. Aunque seguimos en pleno invierno, los termómetros podrían alcanzar los 19°C durante la tarde, según algunos pronósticos alternativos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 14°C, pero otras fuentes anticipan que el calorcito podría ir un poco más allá. El día estará mayormente nublado, con escasa probabilidad de precipitaciones (entre 0 y 10%) y vientos del noroeste que, si bien no serán constantes, podrían registrar ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente por la tarde y noche.

La mañana comienza fresca, con apenas 2°C, por lo que se recomienda salir abrigado. Hacia el mediodía y la tarde se espera el mayor repunte térmico del día. Ya por la noche, la temperatura rondará los 9°C.

Un viernes tranquilo con aire de primavera anticipada

Aunque el invierno sigue vigente, este tipo de jornadas más templadas empiezan a anticipar los cambios de estación. Sin lluvias y con temperaturas agradables, el día se presta tanto para actividades al aire libre como para disfrutar de planes tranquilos en interiores, especialmente teniendo en cuenta las ráfagas de viento.

Efemérides del día

Además del clima particular, este 12 de septiembre llega cargado de significados:

Día Internacional del Crochet : una fecha dedicada a honrar una técnica de tejido milenaria que supo reinventarse y conectar a personas de todas las edades y culturas.

Día Internacional de Acción contra la Migraña : una fecha para reflexionar y apoyar a quienes conviven con esta enfermedad.

Día de la Salud Bucodental: oportunidad para recordar la importancia de mantener una buena higiene oral.

Pronóstico para hoy

Momento del día Cielo Temp. (°C) Viento (km/h) Ráfagas (km/h) Lluvia Mañana Mayormente nublado 2 13-22 (NO) - 0% Tarde Nublado 14 a 19* 23-31 (NO) 42-50 0-10% Noche Mayormente nublado 9 23-31 (NO) 42-50 0-10%

* Según pronósticos alternativos.

Recomendaciones

Tené en cuenta el viento si vas a realizar actividades al aire libre.

Abrigate por capas: mañana fresca, tarde templada, noche ventosa.

Buen día para una caminata, una actividad o una merienda con vista a las montañas.

O.P