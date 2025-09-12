Tres años presa por conducir borracha, pasar en rojo, chocar otro auto y huir

Una conductora borracha que provocó un triple choque sobre la Avenida Mosconi, de Neuquén pasará casi tres años presa. En un juicio abreviado, la mujer aceptó su responsabilidad por el grave siniestro ocurrido el 24 de marzo del año pasado.

Una mujer deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo a raíz de un siniestro que provocó en marzo de 2024 y producto del cual resultaron lesionadas dos mujeres que circulaban en otro vehículo

En esa oportunidad, aproximadamente a las 19, la acusada, identificada por sus iniciales como C.B.A. circulaba en una Toyota Hilux con exceso de velocidad por Avenida Mosconi con 1,46 de alcohol en sangre. Al arribar a la intersección con calle Gatica, omitió el semáforo en rojo y colisionó contra un auto marca Ford modelo Fiesta en el que se trasladaban dos mujeres, a quienes causó lesiones de diferente gravedad. Luego, se dio a la fuga.

A través de un procedimiento abreviado, que homologó el juez de garantías Cristian Piana, la mujer aceptó su responsabilidad y la pena, que será de efectivo cumplimiento porque posee antecedentes. Por otra parte, se la inhabilitó para conducir por un plazo de tres años.

La fiscal del caso Lucrecia Sola manifestó que el accionar de C.B.A. fue calificado como lesiones culposas leves y lesiones culposas graves en concurso ideal, agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria, darse a la fuga, conducir con alcohol en sangre, y violar señalización de ordenamiento vehicular.

El choque que protagonizó la automovilista generó un importante caos porque se produjo en un horario pico, con un destacado ir y venir de vehículos. El siniestro no solo involucró a un auto Ford Fiesta sino también a un Peugeot 208.

Ante el carácter del incidente, la Policía provincial tuvo que montar un importante operativo y entre las sorpresas, comprobó que la conductora de la Hilux había abandonado el lugar a pie con intenciones aparentes de fugarse. Por este motivo, mientras se buscaba asegurar el arribo de las ambulancias del SIEN, se tuvo que hacer un despliegue paralelo para ubicar a la sospechosa.

En un primer momento, la Policía neuquina pudo determinar que la conductora de la Hilux circulaba por Mosconi en dirección al Oeste y en el cruce de Gatica, cruzó el semáforo en rojo y colisionó al Fiesta, que transitaba en dirección al Norte. Producto del violento impacto, el Fiesta terminó chocando a un Peugeot 208.

Además, las fuerzas de seguridad se vieron sorprendidas al no encontrar a la conductora de la camioneta y, a partir del aporte de testigos, iniciaron un operativo para ubicarla. Luego, lograron interceptarla y enseguida, concretaron el test de alcoholemia, que confirmó que se encontraba alcoholizada con 1,46 gramos de alcohol en sangre.

Semanas después, el Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó la formulación de cargos en su contra.

Durante esta semana, otro conductor borracho, fue acusado por provocar un violento choque en el cruce de las calles Solalique y Lanín, en esta capital. El siniestro ocurrió el pasado 8 de junio de 2025.