Rubén Álvarez aseguró que esperaba una "disculpa" de la oposición

El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, hizo uso de la palabra en la décima primera sesión ordinaria realizada este viernes 12 de septiembre.

Ante los dichos en la hora de preferencia de las concejales Silvana Sánchez Albornoz y Evangelina Chamorro, Álvarez comentó: "La verdad cuando escucho a las concejales y escucho de valores, de derechos humanos, de crueldad, de manejo irregular de medicamentos, de ponerse en el lugar del otro, de empatía, de política para su sector, casi me hacen soñar con que lo que venía después de eso era la disculpa que tenían que pedir porque algún representante de su espacio violó todos estos principios".

En esta línea, Álvarez se refirió a la causa por "Vacunación VIP" del ex diputado nacional por el Partido Justicialista, Santiago Igon, quien recientemente hizo un acuerdo económico para evitar un juicio en su contra.

"¿Recuerdan cuando la gente se moría en soledad porque ni siquiera dejaban que un familiar a través de un vidrio pudiera verlo, que no se podía despedir a los familiares que morían? Mientras que otros hacían fiestas. En ese momento, con 1 millón de pesos, el ex presidente Alberto Fernández, pagó a la justicia para que no se lo elevara a juicio. Tomando esa jurisprudencia ahora, el ex diputado nacional por Chubut arregla por 3 millones de pesos porque también toman el valor de lo que valdría una vacuna hoy: no había plata que pagara esas vacunas en ese momento", aseguró el presidente del Concejo Deliberante.

Y subrayó: "Cuando escucho de valores, de derechos humanos, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, bueno, acá hubo alguien que se puso en el lugar de otro". Además, Álvarez explicó que él también es diabético, como argumentó el ex diputado Igon, pero: "No se me hubiera ocurrido sacarle una vacuna a alguien que estaba muriendo".

Reconociendo y valorizando la labor del personal de salud en ese contexto, Álvarez expuso: "Esa gente sí puso el cuerpo, mientras que otros usaban su espacio de poder". Finalmente, concluyó asegurando que: "Esperaba, cuando escuchaba realmente ilusionado que, cuando se detallaban todos estos términos, iba a venir acompañado de una disculpa".

R.G.