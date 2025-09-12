19°
Viernes 12 de Septiembre de 2025
12 de Septiembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Fue al río con su hijo de 3 años, pero todo salió mal: aparecieron muertos en el fondo de un dique

El hombre tenía 37 años y los buscaron intensamente durante dos días. Todavía no se saben las causas de los decesos pero la primera hipótesis es que el chico cayó al agua y el padre quiso rescatarlo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Policía de Córdoba confirmó el hallazgo sin vida de un hombre de 37 años y su hijo de 3 , tras dos días de intensa búsqueda en Capilla del Monte. Los cuerpos fueron encontrados a varios metros de profundidad del Dique El Cajón, en un operativo que mantuvo en vilo a toda la comunidad local.

 

La desaparición se había reportado el 10 de septiembre, cuando ambos salieron de su casa con destino a la zona del río. El automóvil del hombre, un Chevrolet Aveo gris, fue hallado intacto cerca del balneario Águila Blanca, lo que activó un despliegue que incluyó más de cien efectivos, drones, perros entrenados, buzos y rastreadores. Según la Fiscalía de Cosquín, los cuerpos fueron rescatados por personal del DUAR y la policía provincial.

 

De acuerdo a las primeras versiones, la fiscalía analiza la posibilidad de que el niño haya quedado atrapado en el agua y que su padre intentara rescatarlo, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente. La investigación sigue en curso y se esperan peritajes que permitan esclarecer las causas de la tragedia.

 

La madre del niño relató la angustia que vivió durante la búsqueda. “Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían y hacía frío, los llamé y no contestaban”, contó a El Doce TV. También desestimó versiones de un posible ajuste de cuentas: “Él tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”.

 

La noticia generó profunda conmoción en Capilla del Monte y sus alrededores, donde padre e hijo eran muy conocidos. Vecinos, familiares y amigos acompañaron a la familia en la búsqueda y se sumaron a las plegarias que lamentablemente se transformaron en dolor tras la confirmación del hallazgo.

 

 

 

