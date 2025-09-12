Chubut suma 10 colectivos 0 kilómetro adaptados para discapacidad

El Gobierno del Chubut participó de la presentación de las primeras cinco unidades 0 kilómetro adaptadas con rampa para personas con discapacidad, que forman parte de un total de diez colectivos adquiridos para renovar y modernizar el transporte urbano en la provincia.

La incorporación de estas unidades es posible gracias al trabajo mancomunado entre el Gobierno Provincial, el sector privado y los municipios, y se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a acompañar a las empresas prestatarias mediante el sostenimiento de los subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.

Gracias a este acompañamiento y a los esfuerzos conjuntos, se avanza en un sistema de transporte más moderno, inclusivo y accesible para todos los ciudadanos.

La presentación se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, en las instalaciones de la empresa Ceferino del Sur, con la participación del intendente local, Gustavo Sastre y el viceintendente Martín Ebene, la subsecretaria de Autotransporte Terrestre de la provincia, Jennifer Contardi, y representantes de la compañía.

Transporte verdaderamente inclusivo

Estos avances se enmarcan en la Ley Provincial de Discapacidad I Nº 296, recientemente modificada para ampliar beneficios y liberar el cupo gratuito en el transporte público para las personas con discapacidad.

En esta línea, la subsecretaria Jennifer Contardi subrayó que “estas unidades representan un paso muy importante hacia un transporte verdaderamente inclusivo. Cada avance en la modernización del servicio debe traducirse también en una ampliación de derechos, especialmente para las personas con discapacidad”.

Con la incorporación de estas nuevas unidades, la provincia reafirma su compromiso con la seguridad, la accesibilidad y la calidad del transporte público, reconociendo el esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados y dando inicio a una etapa de renovación de la flota urbana con un fuerte sentido inclusivo.

R.G.