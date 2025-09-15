13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 15 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
15 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Diego Decara regresa a dar clases de tango y milonga, acompañado por su hija Nazarena

Desde este miércoles, en Los Carreros, y destinado a jóvenes y adultos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Diego Decara dicta clases de tango y milonga desde 1997, una pasión de décadas que tuvo su freno obligado en pandemia, pero sin embargo aún no había vuelto. Hasta ahora.

 

Desde este miércoles, todos los miércoles a las 20:30 horas abre su espacio didáctico y de encuentro en Los Carreros, Avenida Ameghino n°2888.

 

Destinadas a principiantes y avanzados, las clases son dictadas junto a su hija, Nazarena Decara, y pueden inscribirse telefónicamente al 2945 40-1483.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por lluvias intensas en la cordillera de Chubut
2
 Detuvieron a tres personas por el robo de un celular y una caja registradora
3
 Escándalo PAMI: revelan contratos con pagos anticipados del 3%
4
 Tragedia en México: explosión de pipa deja 13 muertos y decenas de heridos
5
 El gol de taco de Enzo San Martín le salvó la noche a Wenú
1
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
2
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
3
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -