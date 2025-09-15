Diego Decara regresa a dar clases de tango y milonga, acompañado por su hija Nazarena

15 de Septiembre de 2025
Diego Decara dicta clases de tango y milonga desde 1997, una pasión de décadas que tuvo su freno obligado en pandemia, pero sin embargo aún no había vuelto. Hasta ahora.
Desde este miércoles, todos los miércoles a las 20:30 horas abre su espacio didáctico y de encuentro en Los Carreros, Avenida Ameghino n°2888.
Destinadas a principiantes y avanzados, las clases son dictadas junto a su hija, Nazarena Decara, y pueden inscribirse telefónicamente al 2945 40-1483.
