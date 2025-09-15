11°
15 de Septiembre de 2025
Cadena nacional: el presidente Milei grabará un mensaje que se transmitirá esta noche

El presidente de los argentinos expondrá los detalles del proyecto oficial de Presupuesto. 
Por Redacción Red43

Tras el fuerte impacto electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei confirmó que hablará en cadena nacional hoy lunes a partir de las 21 horas para exponer el proyecto del Presupuesto 2026.

 

La información fue difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X.

 

Con el déficit cero como ancla, Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional y grabará esta tarde un mensaje desde la Casa Rosada para anunciar el nuevo plan fiscal, con énfasis en la disciplina presupuestaria y el reconocimiento al esfuerzo social.

 

El discurso, que será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco, se centrará en la defensa del déficit cero como pilar del programa económico. Según fuentes de la Quinta de Olivos, el Presupuesto será presentado bajo este formato, reafirmando la prioridad del equilibrio fiscal, incluso frente a las presiones y propuestas opositoras surgidas en el Congreso durante los últimos meses.

 

