"Pretender que tengamos la misma cara para siempre es cruel": Celeste Cid respondió a quienes cuestionaron su apariencia

En medio de la promoción de Papá x 2, la nueva película que protagoniza junto a Benjamín Vicuña y que se estrena este jueves en cines, la actriz Celeste Cid se convirtió en blanco de comentarios en redes sociales por su apariencia física. Algunos usuarios incluso especularon con supuestas cirugías estéticas, lo que llevó a la artista a responder con un contundente mensaje a través de Instagram.

Críticas en redes y un descargo necesario

Durante los últimos días, Cid participó en varias entrevistas televisivas y radiales como parte de la campaña de difusión del film. Pero en paralelo, comenzó a circular en redes una ola de comentarios cuestionando su rostro, con frases que apuntaban a cambios físicos y posibles intervenciones quirúrgicas.

Este domingo por la noche, la actriz decidió romper el silencio a través de una storie en su cuenta oficial de Instagram, donde hizo un descargo directo y reflexivo sobre los mensajes que recibió, muchos de ellos con tono crítico respecto a su aspecto.

“Pretender que tengamos la misma cara para siempre es cruel”

"Recibí muchos mensajes hermosos, gracias", escribió primero, antes de referirse a aquellos que opinaron sobre su cara: "No quería dejarlo pasar, porque creo que hay un tema ahí por debajo que, como mujer, por supuesto me convoca y lo observo en redes en general", expresó.

Con claridad y sin vueltas, Cid respondió: “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que podamos crecer en paz”. Y agregó: "Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible".

Envejecimiento, presión estética y mirada entre mujeres

Uno de los aspectos más potentes del descargo de Cid fue su reflexión sobre la presión social que recae sobre las mujeres en relación con el paso del tiempo: "Muchos de esos comentarios vienen de otras mujeres. Y no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer’", señaló.

La actriz, que habló en otras oportunidades sobre salud mental y estereotipos, aprovechó la ocasión para dejar una reflexión final:

"No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo. Incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otros, también es tiempo de nuestras propias vidas".

Sobre Papá x 2

La película Papá x 2 llegará a los cines argentinos este jueves 18 de septiembre, y marca el regreso de Celeste Cid al cine nacional como protagonista. La comedia dramática, que también cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña y un reconocido elenco, aborda los desafíos de la paternidad, la identidad y las relaciones familiares contemporáneas.

O.P