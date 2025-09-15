11°
Lunes 15 de Septiembre de 2025
15 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Jóvenes promesas musicales de la región se preparan para la nueva edición del festival "Mi lugar"

Yoel Hernández nos cuenta su sueño de tener un espacio para que jóvenes artistas sean disfrutados por toda la familia y así ver crecer la música patagónica.
Yoel Hernández se encuentra pre seleccionando junto a su equipo, los jóvenes artistas que se sumarán a la nueva edición del festival "Mi lugar".

 

"Un sueño", como contó en Red43, el sueño de "llevar siempre a Chubut primero, la Patagonia primero, nuestra raíz cultural desde la música y reunir a toda la familia, que esté presente desde la gastronomía con un curanto. También romper las estructuras porque los festivales se suelen hacer una vez al año y en un lugar y Mi Lugar es itinerante, soñamos llegar a cada localidad de nuestra provincia".

 

El sueño de Yoel refleja el sueño de cualquier joven promesa local, que las hay y muchas: "Abrimos la convocatoria hace dos semanas y cerró hoy, recibimos al rededor de 80 propuestas, y va a ser muy difícil elegir 8 o 9 de ellos, tenemos solo un día pero esperamos en próximas ediciones hacer un festival de dos días, o tres días, para que brille todo el talento que hay en la provincia".

 

Yoel contó que en su caso, "desde los 8 años vengo de El Maitén a concursos" y transmitir la confianza a las jóvenes promesas es uno de sus objetivos "que se sientan artistas, y en camarines por ahí recibir un consejo de Sharon, de Yhosva, y que sirva como una vidriera para que sigan creciendo".

 

La primera edición del festival se realizó en El Hoyo y con el fin solidario de ayudar a los bomberos en los duros incendios que ocurrieron en la región.

 

La segunda, será destinada a comedores de Trelew y en el día previo al aniversario de la localidad. El domingo 19 de octubre, que además es el Día de la Madre, con los números musicales de Yoel Hernández, Filito Show, Sharon y los Camperos del Chamamé, Yhosva Montoya y Carafea. 

 

Yoel también se encuentra anticipando un nuevo disco, que tendrá énfasis en la música popular más bailable, el acordeón y más sorpresas que son parte también de la música patagónica y se encuentra creciendo desde las fiestas populares de toda la provincia.

 

