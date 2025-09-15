"Homo Argentum" sigue en cartelera del Cine Auditorio Municipal

La película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella, continúa en cartelera del Cine Auditorio Municipal de Esquel. La comedia, clasificada como SAM13, se proyectará sus ultimas funciones el día de hoy lunes 15 y mañana martes 16 de septiembre a las 21:00 hs.

Con una duración de 98 minutos, la película presenta 16 microhistorias que, con un humor ácido y autocrítico, exploran diversos estereotipos de la cultura argentina. El filme invita a la reflexión desde la risa sobre costumbres, conductas y actitudes propias del país.

Las funciones se realizarán en formato 2D y en castellano. Las entradas tienen un valor de $6000 y se pueden adquirir el mismo día de la función, de 14:00 a 20:00 h, en la boletería ubicada en Belgrano 330.





T.B