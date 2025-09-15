José "Maligno" Torres Gil, campeón panamericano de BMX Freestyle en Lima

El cordobés José “Maligno” Torres Gil se consagró campeón del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park disputado en Lima, Perú, ratificando su posición como uno de los grandes referentes mundiales de la disciplina. Con un puntaje de 92.00 en su mejor rutina, el ciclista argentino se subió a lo más alto del podio y superó a competidores de Brasil, Chile, Colombia y Perú.

El ganador del oro en los Juegos Olímpicos de París demostró una vez más su jerarquía con una rutina de gran dificultad y precisión. El ciclista, de 30 años, se destacó por un estilo agresivo, la limpieza técnica de sus trucos y la dificultad de las combinaciones, que incluyeron variantes de tailwhip, flair y 540 ejecutadas con precisión milimétrica.

La victoria tiene un valor especial para Torres, ya que fue en la misma ciudad donde en 2019 obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, un resultado que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. Seis años después, en el mismo escenario, Torres regresó para conquistar el oro, consolidando su liderazgo en el BMX Freestyle panamericano.

Torres Gil, que venía de conseguir el séptimo puesto en la Copa del Mundo en Francia, suma un nuevo título a su palmarés y se prepara para el Campeonato Mundial UCI, donde buscará repetir su hazaña olímpica.



