11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
16 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel rescataron a un perro atrapado en un acantilado en Laguna La Zeta

El operativo se realizó el domingo por la tarde. A través de maniobras con cuerdas, el animal fue puesto a salvo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la tarde del domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Esquel llevó adelante un operativo de rescate en la zona de Laguna La Zeta, donde un perro había quedado atrapado en un acantilado.

 

Con técnicas de descenso y la utilización de cuerdas, los rescatistas lograron llegar hasta el animal y ponerlo a salvo sin que sufriera lesiones.

 

Finalmente, el perrito fue entregado en buen estado, luego de la rápida intervención que evitó un desenlace desfavorable.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Tres boletas y dos urnas: Qué se vota en Chubut el 26 de octubre
4
 De la bicicleta al campo: la historia del proyecto que transformó la ganadería en Río Negro
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
1
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
2
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 Javier Milei hablará por cadena nacional este lunes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -