Bomberos de Esquel rescataron a un perro atrapado en un acantilado en Laguna La Zeta

En la tarde del domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Esquel llevó adelante un operativo de rescate en la zona de Laguna La Zeta, donde un perro había quedado atrapado en un acantilado.

Con técnicas de descenso y la utilización de cuerdas, los rescatistas lograron llegar hasta el animal y ponerlo a salvo sin que sufriera lesiones.

Finalmente, el perrito fue entregado en buen estado, luego de la rápida intervención que evitó un desenlace desfavorable.

R.G.