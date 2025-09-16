Una evaluación regional impulsada por la UNESCO se implementará en escuelas de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que los días 24 y 25 de septiembre se llevará adelante la implementación de las Evaluaciones ERCE 2025 (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), un dispositivo internacional, coordinado por la UNESCO, por intermedio del LLECE, y en articulación con la Secretaría de Educación de la Nación.

Esta edición contempla la participación de 284 escuelas de todo el país, con más de 11.000 estudiantes evaluados en lectura, escritura, matemática y ciencias naturales. En Chubut, las instituciones seleccionadas son las Escuelas N° 152 de Puerto Madryn y N° 171 de Comodoro Rivadavia. Allí se aplicarán las pruebas a secciones de 3° y 6° grado, acompañadas de cuestionarios destinados a estudiantes, directivos, docentes y familias, con el fin de obtener información de nivel, contexto y habilidades socioemocionales.

Cómo será la evaluación

En 3° grado, el primer día se evaluará lectura y escritura, mientras que la segunda jornada estará destinada a matemática, cuestionario del estudiante y habilidades socioemocionales. En 6° grado, se evaluarán las áreas de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales, además de las habilidades socioemocionales, y también deberán completar el cuestionario del estudiante.

Cada alumno llevará a su hogar un cuestionario para que sea completado por un adulto responsable, cuya devolución al día siguiente es fundamental para complementar la información recogida.

Los resultados se verán reflejados en un Informe Regional y en el Informe Nacional de Argentina, que se darán a conocer durante el segundo semestre de 2026.

SL