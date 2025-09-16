Mantenimiento de calles en el barrio Estación

El barrio Estación de Esquel es escenario de trabajos de repaso de calles durante la jornada de hoy, a cargo del municipio. Las tareas buscan mejorar la transitabilidad y el estado general de las arterias, beneficiando a vecinos y automovilistas.

Desde la Municipalidad solicitaron precaución y paciencia durante el avance de las máquinas, remarcando que estas labores forman parte del plan de mantenimiento que se viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad.

“Gracias por acompañar este trabajo en equipo por una ciudad mejor”, señalaron desde el área municipal.

R.G.