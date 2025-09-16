Llega una nueva edición de "Ver la música", en el Auditorio Municipal

"Ver la Música" es un ciclo de cine expandido donde las imágenes, los sonidos y las palabras se entrelazan en tiempo real.

Realizándose desde abril, la propuesta de Catalina Ardiles y Boris Damitio llega a su cuarta edición, siendo todas distintas y sumándose invitados que amplían las perspectivas.

Este jueves 18 de septiembre desde las 21 horas en el Auditorio Municipal, la nueva propuesta estará inspirada en la arquitectura y los espacios que habitamos.



Martín de Estrada nos compartirá su relato arquitectónico, según explicó: "Soy artista y arquitecto, tan simple y tan complejo como la relación entre estas dos disciplinas. Nací y estudié en Buenos Aires y hace ocho años me mudé a la Patagonia, Argentina, lo que me dio una familia y la posibilidad de desarrollarme profesionalmente".

Entradas al 11-23870800

Info a @arda._studio

SL