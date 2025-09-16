11°
¿Dónde voto en las elecciones 2025? Ya se puede consultar el padrón

La Cámara Nacional Electoral habilitó este martes el padrón definitivo para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Ya se puede consultar online el lugar de votación en todo el país.
Escuchar esta nota

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó este martes el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Desde hoy, los ciudadanos pueden consultar dónde votan y verificar sus datos en el sitio oficial del organismo.

 

De acuerdo con el cronograma electoral vigente, el padrón se publica exactamente 40 días antes de los comicios generales, tal como lo establece la ley.

 

¿Dónde voto en las elecciones 2025? Ya se puede consultar el padrón

 

A partir de las 0 horas de este martes, la Cámara Nacional Electoral puso en funcionamiento la herramienta digital para que cada elector pueda saber:

 

  • Mesa y número de orden

     

  • Dirección exacta del establecimiento

     

  • Distrito asignado

     

Además, se está llevando adelante la impresión de los padrones físicos y la designación de autoridades de mesa, otro paso del proceso electoral.

 

 

¿Cómo consultar el padrón electoral paso a paso?

 

La consulta es sencilla y está disponible para todos los electores del país. Para saber dónde votás en las elecciones nacionales de octubre de 2025, seguí estos pasos:

 

  1. Ingresá al sitio oficial: www.padron.gob.ar

     

  2. Escribí tu número de DNI

     

  3. Seleccioná el género (masculino, femenino o sin especificar)

     

  4. Elegí el distrito (provincia donde votás)

     

  5. Completá el verificador de seguridad

     

  6. Hacé clic en "Consultar"

     

El sistema te mostrará al instante el lugar, dirección, mesa y número de orden donde deberás presentarte el día de la elección.

 

¿Qué hacer si hay errores en el padrón?

 

Los electores tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar la corrección de errores u omisiones en sus datos. Esta gestión se realiza ante la Cámara Electoral o juzgados federales con competencia electoral.

 

Es importante verificar con anticipación para evitar inconvenientes el día de la votación.

 

¿Qué se elige en las elecciones legislativas 2025?

 

En estas elecciones nacionales se renovarán bancas en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, según el distrito correspondiente.

 

 

 

O.P

 

