Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La UBA cuestiona el Presupuesto 2026

La casa de estudios advirtió que el proyecto de Milei consolida recortes salariales y limita la inversión en educación superior, poniendo en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas.
Por Redacción Red43

La Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un comunicado este martes advirtiendo que el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei “agrava la crisis financiera” del sistema universitario. Según la casa de estudios, la propuesta oficial mantiene los recortes vigentes, sostiene los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y no contempla ajustes en gastos esenciales ni en becas estudiantiles.

 

La UBA destacó que las obras de infraestructura universitaria siguen paralizadas y que la falta de actualización de partidas compromete la enseñanza, la investigación y los servicios básicos. Además, señaló que la inversión proyectada se mantendrá por debajo del 0,5% del PBI, un nivel considerado insuficiente para garantizar la operación de las instituciones.

 

Ante este escenario, la universidad subrayó la necesidad de que el Congreso ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para asegurar la continuidad de la educación superior pública en 2026 y evitar un deterioro aún mayor del sistema.

 

 

R.G.

 

