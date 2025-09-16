13°
Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

NEXT: el Concejo Deliberante de Esquel se reúne para abordar la situación de la empresa

El Concejo Deliberante de Esquel busca resolver la disputa entre el Ejecutivo y la empresa de internet NEXT. La reunión, convocada por el presidente Rubén Álvarez, busca escuchar a ambas partes para encontrar una solución.
Por Redacción Red43

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, anunció la convocatoria a una reunión en comisión para abordar el conflicto entre la Municipalidad y la empresa de servicios de internet NEXT. La decisión surge tras la visita de trabajadores de la firma, junto a representantes de la UOCRA y uno de los dueños de la compañía, quienes manifestaron su preocupación por el trato diferencial que, según ellos, ha recibido la empresa local.

 


Rubén Álvarez explicó que los trabajadores acudieron a una reunión con él para exponer su situación. Ante esto, el presidente del Concejo propuso extender la invitación a los diez concejales, buscando que todos pudieran escuchar de primera mano la problemática.

 


La reunión del Concejo en Comisión se llevará a cabo mañana a las 11 de la mañana. En ella, los concejales, que cuentan con voz y voto, recibirán a un representante del Ejecutivo municipal. El objetivo es que la Municipalidad pueda explicar su postura y responder a las objeciones de NEXT, que alega que sus proyectos no han sido tratados adecuadamente ni con la misma celeridad que los de otras empresas competidoras.
El Concejo busca así despejar las dudas y analizar el estado del reclamo para determinar los pasos a seguir. 

 

 

E.B.W. 

 

