CFK no se guarda nada: "¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!"

Desde su cuenta de X, Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce del discurso de Javier Milei, en el que el presidente afirmó que “lo peor ya pasó”. “Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!”, comenzó la ex mandataria

Además, estableció una comparación con el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y recordó la necesidad de recurrir al FMI que tuvo ese mandatario.

Kirchner señaló que el actual ministro de Economía, "ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase", sostiene un plan basado en endeudamiento en dólares y emisión monetaria, con tasas de interés y futuros impagables que podrían “reventar la actividad económica”. “Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”, advirtió la ex presidenta, en una metáfora sobre las consecuencias que podría tener la gestión actual.

Además, la dirigente destacó que las medidas del gobierno afectarán a los trabajadores, jubilados y al pueblo en general, mientras que las comisiones y cargos parecen beneficiar a un círculo cercano del poder. “Estás a tiempo… cambiaste el tono y la forma, pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo”, concluyó CFK, instando a Milei a replantear su enfoque económico.

R.G.