11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 16 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
16 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Cacerolazos tras el discurso de Milei

Mientras el Presidente presentó el Presupuesto 2026 y agradeció a los argentinos “por el esfuerzo”, vecinos de distintos barrios salieron a las calles y balcones para manifestarse con cacerolas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Aunque Javier Milei moderó el tono de su discurso en cadena nacional, la reacción social no tardó en sentirse: vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense protestaron con un masivo cacerolazo. El mandatario agradeció a la población por el sacrificio hecho desde el inicio de su gestión y aseguró que “lo peor ya pasó”, pero las palabras no alcanzaron para frenar el malestar.

 

La convocatoria a la protesta había comenzado a circular horas antes de la presentación del Presupuesto 2026, en la que Milei subrayó la importancia de sostener el equilibrio fiscal. Durante la transmisión oficial desde Casa Rosada, y con más fuerza una vez finalizada, comenzaron a escucharse los golpes de cacerolas en barrios como Almagro, Caballito, Recoleta, Saavedra y Balvanera, entre otros.

 

El Presidente defendió el proyecto enviado al Congreso como una “ratificación del compromiso inquebrantable de sacar al país adelante” y prometió partidas adicionales para jubilados, universidades y personas con discapacidad. Además, dedicó palabras de reconocimiento a la sociedad: “El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias”. También admitió que, a pesar de los avances que su gestión reivindica, muchos todavía no sienten mejoras en su vida cotidiana.

 

Milei reiteró que su plan de gobierno está diseñado para que los momentos más difíciles se concentren al inicio de su mandato y transmitió optimismo: “Lo peor ya pasó”.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rescatan a 31 trabajadores rurales en condiciones de explotación en Santa Fe
2
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
3
 Tres boletas y dos urnas: Qué se vota en Chubut el 26 de octubre
4
 De la bicicleta al campo: la historia del proyecto que transformó la ganadería en Río Negro
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
1
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
2
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
3
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 Javier Milei hablará por cadena nacional este lunes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -