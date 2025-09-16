Una invitación a descubrir la Plaza del Cielo en el Centro Cultural Melipal

Desde el Complejo Plaza del Cielo de Esquel informaron que continúa en marcha el ciclo de charlas 2025, una iniciativa que busca acercar a la comunidad contenidos vinculados con la astronomía, la ciencia y la divulgación.

En esta oportunidad, se desarrollará la octava charla titulada “¿De qué se trata la Plaza del Cielo?”, programada para el miércoles 1° de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal.

La actividad forma parte de la agenda de la 18° Fiesta del Día Mundial del Turismo, y se propone como un espacio abierto a todo público para conocer en profundidad la historia, el sentido y las propuestas que ofrece el Complejo Plaza del Cielo a la comunidad y a los visitantes de la región.

R.G.