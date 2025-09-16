11°
Esquel, Argentina
Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
Una invitación a descubrir la Plaza del Cielo en el Centro Cultural Melipal

El miércoles 1° de octubre a las 21 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal, se realizará la octava charla del ciclo 2025: “¿De qué se trata la Plaza del Cielo?”, en el marco de la 18° Fiesta del Día Mundial del Turismo. 
Desde el Complejo Plaza del Cielo de Esquel informaron que continúa en marcha el ciclo de charlas 2025, una iniciativa que busca acercar a la comunidad contenidos vinculados con la astronomía, la ciencia y la divulgación.

 

En esta oportunidad, se desarrollará la octava charla titulada “¿De qué se trata la Plaza del Cielo?”, programada para el miércoles 1° de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

La actividad forma parte de la agenda de la 18° Fiesta del Día Mundial del Turismo, y se propone como un espacio abierto a todo público para conocer en profundidad la historia, el sentido y las propuestas que ofrece el Complejo Plaza del Cielo a la comunidad y a los visitantes de la región.

 

 

R.G.

 

