La Comarca amaneció bajo agua y con alerta amarilla

La jornada comenzó pasada por agua en toda la zona, con lluvias fuertes desde la noche del lunes y un pronóstico que indica que continuarán durante gran parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes para este martes en la Comarca Andina.

Alerta amarilla

Según el SMN, se esperan acumulados de 30 a 50 mm de precipitación, aunque podrían superarse de forma puntual. En zonas más altas de la Comarca no se descarta la posibilidad de lluvias mezcladas con nieve.

Mañana : Lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%. Vientos del oeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Temperatura estimada: 8 °C.

Tarde : Continúan las lluvias, aunque con menor intensidad. Viento sostenido del oeste, sin ráfagas importantes. Temperatura máxima del día: 9 °C.

Noche: Lluvias aisladas y descenso térmico hacia los 5 °C. Vientos leves. Probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%.

Un 16 de septiembre para reflexionar y conmemorar

El 16 de septiembre invita también a la reflexión y la memoria colectiva por distintas efemérides que marcan esta fecha.

Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios

En memoria de “La Noche de los Lápices”, ocurrida el 16 de septiembre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar argentina, se conmemora el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. En esta jornada, se recuerda a los jóvenes que fueron secuestrados y desaparecidos por reclamar el boleto estudiantil y luchar por una sociedad más justa.

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

También se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, establecido por la ONU en 1994 para conmemorar la firma del Protocolo de Montreal en 1987. Un llamado a reducir el uso de sustancias que dañan este escudo vital para la vida en la Tierra.

Día del Almacenero

Por último, a nivel nacional se reconoce hoy el trabajo de los almaceneros, esos comerciantes de barrio que, con esfuerzo diario, siguen siendo fundamentales para el abastecimiento en comunidades grandes y pequeñas.

O.P.