Fuertes olores, abandonada y tirada en el piso: así encontraron a una abuela de 75 años

Una mujer de 75 años, identificada como Luzbenia Lucía Morales, fue rescatada tras pasar aproximadamente un mes en estado de abandono en su departamento del barrio 30 de Octubre en Comodoro Rivadavia. El hallazgo se produjo luego de que los vecinos alertaran a la policía por un fuerte olor proveniente del inmueble y la ausencia prolongada de la mujer.

Al llegar al lugar, la comitiva policial, encabezada por el Oficial Ayudante Yáñez Leandro, encontró la vivienda completamente cerrada y con rejas que impedían el acceso. Ante esta situación, los Bomberos Voluntarios colaboraron cortando una reja de la ventana para ingresar y asistir a la mujer.

Dentro del departamento, Luzbenia Morales fue hallada tirada en el suelo, aunque con signos vitales. De inmediato, un equipo médico del Centro de Salud 30 de Octubre, liderado por la Dra. Novarino, estabilizó a la mujer y la trasladó en ambulancia al Hospital Regional para recibir atención especializada. Por el momento, se desconoce si cuenta con familiares en la ciudad que puedan responsabilizarse de su cuidado.