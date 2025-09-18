Desarticularon toma en el Río Azul: El ocupante es el detenido por tentativa de femicidio

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Protección Ciudadana y la Policía de la Comisaría de Lago Puelo, fue desarmada una construcción precaria ubicada en la ribera del Río Azul, en la zona conocida como Isla Sur. La intervención se realizó por orden del Juzgado de Faltas municipal.

Este caso tomó un giro aún más grave: el ocupante de la vivienda fue detenido poco antes del desalojo, en el marco de una causa por tentativa de femicidio y lesiones agravadas por el vínculo y la violencia de género. Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre continuará detenido hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se evaluará si sigue en prisión preventiva.

Vivienda ilegal y violencia extrema

La estructura desarmada era una casilla de madera precaria, levantada sin autorización en un área natural protegida junto a un cerco perimetral improvisado. La intervención del Estado se produjo tras verificarse la ilegalidad de la ocupación y recibir la orden del Juzgado de Faltas.

El operativo coincidió con el avance de una investigación judicial de gran sensibilidad: el presunto morador fue denunciado por su ex pareja tras un ataque brutal con arma blanca, que motivó su detención bajo cargos de tentativa de femicidio.

Detención por tentativa de femicidio

El imputado fue detenido luego de la intervención de la Fiscalía de Lago Puelo, que activó un protocolo de actuación tras la denuncia realizada por la víctima. La mujer logró escapar por sus propios medios, y pedir ayuda a vecinos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer de El Hoyo, y el caso quedó en manos de la fiscal Eugenia Castro, bajo la supervisión de la fiscal jefa Débora Barrionuevo. La justicia determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva por al menos dos meses, en base a la gravedad del hecho y el riesgo procesal.

Violencia física, psicológica y patrimonial

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de control de detención, el agresor ejerció violencia física, psicológica y patrimonial contra su ex pareja, y el caso fue catalogado como de altísima peligrosidad.

O.P