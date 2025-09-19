Corte de luz este viernes: ¿Qué zona afecta y a qué hora se restablece?

La Municipalidad de El Bolsón informó que durante la mañana de este viernes se está llevando a cabo un corte programado de energía eléctrica que afecta a un amplio sector del barrio Villa Turismo.

¿Por qué se corta la luz hoy?

La interrupción del servicio se debe a trabajos de tala y extracción de árboles ubicados en cercanías de las líneas de media tensión de EdERSA. Esta tarea está siendo realizada entre la Municipalidad de El Bolsón, la empresa EdERSA y la cooperativa Coopetel.

Zona afectada por el corte

El corte impacta en los usuarios de Villa Turismo, en el sector comprendido:

Desde la Ruta Nacional 40 Sur hasta Calle Cóndor ,

Y desde Subida de Marqués hasta Subida del Paralelo.

¿Cuándo vuelve la luz?

Según lo informado, la energía será restablecida alrededor de las 13 horas.

O.P.