Viernes 19 de Septiembre de 2025
19 de Septiembre de 2025
Corte de luz este viernes: ¿Qué zona afecta y a qué hora se restablece?

Un corte programado de energía afecta esta mañana a algunos sectores de la Comarca. La interrupción se debe a trabajos de poda preventiva cerca de líneas de media tensión.
La Municipalidad de El Bolsón informó que durante la mañana de este viernes se está llevando a cabo un corte programado de energía eléctrica que afecta a un amplio sector del barrio Villa Turismo.

 

¿Por qué se corta la luz hoy?

 

La interrupción del servicio se debe a trabajos de tala y extracción de árboles ubicados en cercanías de las líneas de media tensión de EdERSA. Esta tarea está siendo realizada entre la Municipalidad de El Bolsón, la empresa EdERSA y la cooperativa Coopetel.

 

 

Zona afectada por el corte

 

El corte impacta en los usuarios de Villa Turismo, en el sector comprendido:

 

  • Desde la Ruta Nacional 40 Sur hasta Calle Cóndor,

     

  • Y desde Subida de Marqués hasta Subida del Paralelo.

     

¿Cuándo vuelve la luz?

 

Según lo informado, la energía será restablecida alrededor de las 13 horas.

 

 

 

