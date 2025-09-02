Realizan tareas de bacheo en la RN40 entre Bariloche y El Bolsón

El 20° Distrito Río Negro informó que se llevaron a cabo tareas de bacheo con mezcla en frío en el tramo comprendido entre Río Villegas y El Bolsón, donde se identificó un mayor nivel de deterioro de la carpeta asfáltica.

Las intervenciones forman parte del mantenimiento rutinario de la RN40, en busca de garantizar condiciones seguras para los automovilistas, especialmente durante la temporada de alta circulación turística en la región.

Las labores se desarrollaron aprovechando las buenas condiciones climáticas que se registraron en la zona cordillerana y continuarán en las secciones 4 y 7 de la RN40: desde Lago Guillemo hasta el acceso al Tronador, y en la circunvalación de Bariloche, respectivamente.

O.P