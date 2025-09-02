10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina BacheoRN40BarilocheEl Bolsón
02 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Realizan tareas de bacheo en la RN40 entre Bariloche y El Bolsón

Los trabajos de bacheo con mezcla en frío son en el tramo de la RN40 entre Río Villegas y El Bolsón. Planifican intervenciones en otras secciones de la ruta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El 20° Distrito Río Negro informó que se llevaron a cabo tareas de bacheo con mezcla en frío en el tramo comprendido entre Río Villegas y El Bolsón, donde se identificó un mayor nivel de deterioro de la carpeta asfáltica.

 

Las intervenciones forman parte del mantenimiento rutinario de la RN40, en busca de garantizar condiciones seguras para los automovilistas, especialmente durante la temporada de alta circulación turística en la región.

 

 

Las labores se desarrollaron aprovechando las buenas condiciones climáticas que se registraron en la zona cordillerana y continuarán en las secciones 4 y 7 de la RN40: desde Lago Guillemo hasta el acceso al Tronador, y en la circunvalación de Bariloche, respectivamente.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
2
 La Cordillera pisó fuerte en el Nacional de Powerlifting
3
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
4
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
5
 El “Carnicero de Giles” pide su traslado de la cárcel de Rawson por las bajas temperaturas
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
5
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -