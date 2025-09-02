10°
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Entregaron fardos a productores afectados por el incendio de El Bolsón

Distribuyeron fardos de alimento para ganado mayor y menor, como parte del apoyo a los productores afectados por el incendio registrado este verano en El Bolsón.
El Gobierno de Río Negro inició una nueva entrega de fardos de alimento para ganado mayor y menor, destinada a los productores afectados por los incendios registrados este verano en la zona de El Bolsón. Estas entregas se extenderán durante la próxima semana, como parte de un plan ejecutado desde principios de año para la recuperación productiva de la Comarca Andina.

 

Desde el inicio del plan, la asistencia incluyó la provisión de alimento para animales, y también insumos, recomposición de infraestructura y medidas financieras, en busca de mitigar las pérdidas y garantizar la continuidad de la actividad productiva.

 

 

El impacto de los incendios afectó a familias hortícolas, frutícolas, apícolas, ganaderas y avícolas, así como a talleres productivos y emprendimientos locales. 

 

Desde el Gobierno recordaron que se debe contar con el Renspa ganadero vigente ante SENASA para acceder a la asistencia.

 

 

 

