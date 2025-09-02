10°
Comarca Andina, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Flores y frío: La primavera asoma, pero el invierno insiste

El invierno da batalla en septiembre: el SMN prevé un día con inestabilidad, ráfagas de hasta 60 km/h y precipitaciones intermitentes en la Comarca Andina.
Este martes 2 de septiembre amaneció frío y húmedo en la Comarca Andina, luego de un lunes que estuvo marcado por lloviznas intermitentes, sobre todo desde la tarde y con mayor intensidad durante la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad continuará hoy, especialmente en zonas de alta montaña.

 

Nevadas y lluvias

 

Durante la mañana se prevén nevadas aisladas, con una temperatura mínima de -1°C y vientos del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

 

 

Hacia la tarde, la probabilidad de lluvias y nevadas se mantiene entre un 10 y un 40%. La temperatura rondará los 2°C, con vientos del sudoeste de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

 

Por la noche, el frío se intensificará con una mínima de -2°C y persistirá la chance de nevadas en zonas altas, acompañadas por viento del sudoeste y ráfagas fuertes.

 

Efeméride del día

 

El 2 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de la Industria, recordando la primera exportación de manufacturas nacionales, aunque en realidad aquel hecho histórico estuvo ligado a un acto de contrabando.

 

 

 

O.P

 

