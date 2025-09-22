20 familias de El Hoyo accederán a la red de gas

El intendente de El Hoyo, César Salamín, firmó un convenio con el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tortola, para concretar una obra que permitirá que unas 20 familias puedan conectarse a la red de gas natural en el callejón Trafián.

El acuerdo establece un aporte provincial de $71.970.112,77, que será destinado exclusivamente a la ejecución de la red de gas natural en ese sector de la localidad.

El financiamiento será desembolsado en tres cuotas iguales y consecutivas de $23.990.037,59 cada una, que serán depositadas en una cuenta especial del Banco del Chubut S.A. a nombre del Municipio. El uso de los fondos deberá ser rendido ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia en un plazo no mayor a 60 días luego de ejecutada la inversión.

Supervisión técnica

Una vez finalizada, la obra será inspeccionada y verificada por la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, como parte del proceso de control técnico. Además, el convenio establece que cualquier gasto extra, diferencia económica o imprevisto durante la ejecución será asumido por la Municipalidad de El Hoyo, sin comprometer recursos extra por parte de la Provincia.

El acuerdo se firmó bajo el marco legal del Decreto Provincial 1304/78.

O.P