11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El HoyogasCallejón de Trafián
22 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

20 familias de El Hoyo accederán a la red de gas

El Municipio de El Hoyo firmó un convenio con la Provincia para extender la red de gas natural en callejón Trafián. La obra beneficiará a 20 familias y será financiada con más de 71 millones de pesos aportados por el Estado provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de El Hoyo, César Salamín, firmó un convenio con el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tortola, para concretar una obra que permitirá que unas 20 familias puedan conectarse a la red de gas natural en el callejón Trafián.

 

El acuerdo establece un aporte provincial de $71.970.112,77, que será destinado exclusivamente a la ejecución de la red de gas natural en ese sector de la localidad.

 

El financiamiento será desembolsado en tres cuotas iguales y consecutivas de $23.990.037,59 cada una, que serán depositadas en una cuenta especial del Banco del Chubut S.A. a nombre del Municipio. El uso de los fondos deberá ser rendido ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia en un plazo no mayor a 60 días luego de ejecutada la inversión.

 

 

Supervisión técnica 

 

Una vez finalizada, la obra será inspeccionada y verificada por la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, como parte del proceso de control técnico. Además, el convenio establece que cualquier gasto extra, diferencia económica o imprevisto durante la ejecución será asumido por la Municipalidad de El Hoyo, sin comprometer recursos extra por parte de la Provincia.

 

El acuerdo se firmó bajo el marco legal del Decreto Provincial 1304/78.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emotivo reencuentro de ex estudiantes de la Escuela Politécnica a bordo de La Trochita
2
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel
5
 Trabajadoras de casas particulares de Esquel buscan obtener personería gremial
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -