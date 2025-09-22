Detuvieron a un hombre por violencia de género

Un hombre de 30 años fue detenido este lunes en el barrio Industrial de El Bolsón, acusado de haber agredido físicamente a su pareja en un nuevo caso de violencia de género.

La intervención fue realizada por efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón, quienes lograron identificar al sospechoso y proceder con su detención en un domicilio particular, tras recibir la denuncia por parte de la víctima.

Según informaron fuentes oficiales, al detenido se le imputan los delitos de lesiones leves en contexto de violencia de género, amenazas calificadas, daños, y violación de domicilio.

O.P.