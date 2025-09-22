El Municipio cede terreno para la sede de la Brigada Forestal de Mallín Ahogado

El Municipio de El Bolsón presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para ceder 2000 metros cuadrados a la brigada forestal de Mallín Ahogado, destinados a la construcción de su base operativa permanente.

El terreno forma parte de la tierra excedente de la Escuela N.º 103, donde también se construirá el centro de salud.

El intendente Bruno Pogliano fue quien anunció la medida en sus redes sociales y remarcó el rol de la brigada en situaciones críticas como el incendio de La Confluencia, uno de los desastres más complejos que enfrentó la Comarca en los últimos años.

“Venimos a comunicarle a la comunidad que vamos a entregar 2.000 metros cuadrados a la brigada forestal de Mallín Ahogado, que ha mostrado solidaridad y compromiso con todos los vecinos, especialmente durante el incendio de La Confluencia, donde tuvieron un rol fundamental en el ataque del fuego”, expresó Pogliano.

O.P.